«Умный» спорткомплекс за 165 млн рублей хотят построить в Нижегородской области

Проект включает в себя строительство комплекса модульного типа.

Источник: Нижегородская правда

«Умный» спортивный комплекс планируют построить в Нижегородской области. Объем инвестиций в проект составит минимум 165 млн рублей. Соответствующая информация появилась на инвестиционном портале региона.

Проект включает в себя строительство комплекса модульного типа, в который внедрят интеллектуальные системы для безопасности и комфорта посетителей.

Под объект требуется земельный участок площадью порядка двух тысяч квадратных метров. Среди возможных территорией — Борский, Шахунский, Балахнинский, Большеболдинский, Варнавинский, Вознесенский, Гагинский и Ковернинский округа. Строительство займет минимум шесть месяцев. Объект может обеспечить рабочими местами восемь человек.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что завершен проект по ремонту главного корпуса мельницы Башкирова в Нижнем Новгороде.