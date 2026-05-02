«Умный» спорткомплекс за 165 млн рублей хотят построить в Нижегородской области

«Умный» спортивный комплекс планируют построить в Нижегородской области. Объем инвестиций в проект составит минимум 165 млн рублей. Соответствующая информация появилась на инвестиционном портале региона.
Проект включает в себя строительство комплекса модульного типа, в который внедрят интеллектуальные системы для безопасности и комфорта посетителей.
Под объект требуется земельный участок площадью порядка двух тысяч квадратных метров. Среди возможных территорией — Борский, Шахунский, Балахнинский, Большеболдинский, Варнавинский, Вознесенский, Гагинский и Ковернинский округа. Строительство займет минимум шесть месяцев. Объект может обеспечить рабочими местами восемь человек.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что завершен проект по ремонту главного корпуса мельницы Башкирова в Нижнем Новгороде.