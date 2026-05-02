В Волгограде завершили строительство трех модульных котельных

Как рассказали в комитете ЖКХ региона, две блочно-модульные котельные по ул. Кубанская, 4а и ул. Балонина, 2 В построены взамен выведенной из эксплуатации котельной спорткомплекса «Динамо». Их общая мощность составляет 10,9 МВт, которые позволят отопить 653 квартиры в двух 23-этажных домах и 190 квартир одного 25-этажного дома.