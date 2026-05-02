В поселке Пристень Курской области школьники посетили кадровый центр

Ученики школы № 2 поселка Пристень Курской области приняли участие в Дне открытых дверей в кадровом центре. Он был обновлен по национальному проекту «Кадры», сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения.
Начальник кадрового центра в поселке Пристень Елена Каменева представила участникам презентацию «Калейдоскоп профессий». Также она рассказала о типичных ошибках, поделилась «формулой выбора» и дала практические советы по построению карьерного пути. Ярким завершением встречи стала профориентационная игра «Кто Я», цель которой — познакомить школьников с миром профессий и деятельностью специалистов в той или иной сфере в интерактивном формате.
«В ходе мероприятия школьники также узнали о том, что деятельность кадровых центров выходит за рамки трудоустройства: специалисты анализируют рынок труда, проводят профориентационное тестирование, помогают с временным трудоустройством, организуют обучение и повышение квалификации», — подчеркнул руководитель центра занятости населения Курской области Андрей Гололобов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.