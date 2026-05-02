Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснодарский край на майские праздники посетят более 630 тысяч туристов

На майские праздники Краснодарский край примет более 630 тысяч гостей, еще 216 тысяч приедут отдохнуть с однодневной экскурсией, сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: Российская газета

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, самыми популярными направлениями стали морские курорты и предгорье — Сочи, Геленджик, Апшеронск и Мостовский район.

«Гостей ждут живописные пейзажи, плато, водопады, реликтовые рощи и дольмены. Стараемся делать отдых в нашем регионе разнообразным: развиваются такие направления, как гастро-, эно- и агротуризм», — сказал он.

С 1 по 11 мая на курортах Краснодарского края работают свыше 3,4 тысячи объектов размещения, рассчитанные более чем на 280 тысяч мест.

Средняя заполняемость отелей в Сочи составляет 78 процентов, в Геленджике — 80, в Анапе — 38, в Новороссийске — 68,4, в Мостовском районе — 80, в Горячем Ключе — 85, а в Лабинском — 68.