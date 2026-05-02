Краснодарский край на майские праздники посетят более 630 тысяч туристов

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, самыми популярными направлениями стали морские курорты и предгорье — Сочи, Геленджик, Апшеронск и Мостовский район.
«Гостей ждут живописные пейзажи, плато, водопады, реликтовые рощи и дольмены. Стараемся делать отдых в нашем регионе разнообразным: развиваются такие направления, как гастро-, эно- и агротуризм», — сказал он.
С 1 по 11 мая на курортах Краснодарского края работают свыше 3,4 тысячи объектов размещения, рассчитанные более чем на 280 тысяч мест.
Средняя заполняемость отелей в Сочи составляет 78 процентов, в Геленджике — 80, в Анапе — 38, в Новороссийске — 68,4, в Мостовском районе — 80, в Горячем Ключе — 85, а в Лабинском — 68.