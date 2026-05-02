5 советов по жарке шашлыков дали волгоградцам

Несмотря на неподходящую выездов на природу погоду, многие волгоградцы решили отправиться все-таки в майские праздникми на шашлыки. На портале «Объясняем.рф» поделились несколькими полезными советами.
Розжиг следует выбрать на основе парафина или глицерина — полить им угли до того, как высыпать в мангал, и дать впитаться в них жидкости.
Жарить шашлык из свинины кусочками 3×3 или 4×4 сантиметра. нужно 10−15 минут, из говядины — 18−20, куриные ножки и бёдра — около 25 минут. Выкладывать их на мангал лучше, когда угли покрылись «сединой», а дыма нет.
Мясо лучше брать нежирное — жир впитывает не полезные для человека вещества из дыма. Маринад можно сделать из минералки, кефира, лимонного сока.
Детям старше пяти лет лучше пожарить небольшую порцию из птицы или рыбы. Альтернатива мясному шашлыку — запечённые овощи или фруктовые шашлычки из кусочков яблока, груши, киви, или крупных виноградин на шпажке.
Если пикник пришлось перенести из-за непогоды, замаринован шашлык можно оставить в холодильнике до 36 часов, в маринаде с кефиром — до 48, в вине или уксусе — до четырех—пяти суток. На крайний случай мясо можно заморозить, очистив от лука и пряностей и просушив бумажными полотенцами.
