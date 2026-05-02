В аэропорту «Храброво» задерживаются более 30 рейсов

В «Храброво» задерживаются более 30 рейсов. Такую информацию показывает онлайн-табло аэропорта в субботу, 2 мая.
По данным на 10:00, на вылет задерживаются 15 рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На прибытие в Калининград опаздывают 17 самолётов по тем же направлениям. Два рейса в столицу на прилёт и вылет отменили.
«В связи с вводом 2 мая временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — предупредили в телеграм-канале «Храброво».
Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло, обращаться в кол-центр аэропорта по телефону +7 (4012)550−550 и дополнительно уточнять информацию у авиакомпаний.