Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту «Храброво» задерживаются более 30 рейсов

Изменения в расписании возникли из-за ограничений на полёты в Ленинградской области.

В «Храброво» задерживаются более 30 рейсов. Такую информацию показывает онлайн-табло аэропорта в субботу, 2 мая.

По данным на 10:00, на вылет задерживаются 15 рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На прибытие в Калининград опаздывают 17 самолётов по тем же направлениям. Два рейса в столицу на прилёт и вылет отменили.

«В связи с вводом 2 мая временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — предупредили в телеграм-канале «Храброво».

Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло, обращаться в кол-центр аэропорта по телефону +7 (4012)550−550 и дополнительно уточнять информацию у авиакомпаний.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
