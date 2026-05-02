Каким видел нынешний Хабаровск журналист 1920-х годов

На весь регион в фантастическом 2026-м сохранились лишь два бюрократа. Их берегут, как напоминание о том, когда-то бюрократия процветала. А чтобы они не зачахли в прекрасном далеком, им каждый месяц выделяют по 16 пудов бумаги — пусть отводят душу, сочиняя всяческие никому не нужные документы. Ведь жить без этого не смогут, а их жалко. А то, например, недоглядели — умер от тоски последний растратчик. В стране будущего вышли из обращения деньги еще в 2006 году, и вместе с ними исчезли и растратчики. А про коррупционеров и вовсе забыли — нет про них ни слова! Похоже, перевелись так давно, что и смысла нет говорить.