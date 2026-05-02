Каким видел нынешний Хабаровск журналист 1920-х годов

Сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ) готовили очередной квест для читателей отдела периодики и листали старые подшивки газет. В руки им попал номер «Тихоокеанской звезды» за 7 ноября 1926 года с интересным разворотом, проиллюстрированным карикатурами. Журналист краевого ежедневного издания рассказывал о своем путешествии во времени — он фантазировал о том, каким станет Хабаровск через сто лет — в 2026-м. И что же сбылось из предсказанного?
Выпуск газеты, похоже, в свое время пользовался спросом: пожелтевшая бумага местами надорвана, страницы подклеены. Но броский крупный заголовок сразу бросается в глаза. Сначала подумали — показалось! Нет — черным по белому: «Как журналист Вард улетел в 2026-й год». Получается, хабаровский корреспондент работал на перспективу!
Почему было популярно заглядывать в будущее в двадцатые годы прошлого века? Вспомним хотя бы «Клопа» Маяковского, где действие тоже переносится сквозь десятилетия. И, если главный поэт революции закинул своего героя Присыпкина на 50 лет вперед, то журналист хабаровского «ТОЗа» (так сокращается название «Тихоокеанская звезда») махнул сразу на соточку!
— В литературе того времени довольно авторы фантазируют о будущем. Давайте посмотрим, в какое время появился этот материал. 1926 год — это короткий миг, когда страну не трясет. Закончилась гражданская война и интервенция, еще нет сталинских репрессий, начинает казаться, что жизнь налаживается. Вокруг все поменялось: строй, люди, даже язык — после реформы стали писать по-новому. Сознание требовало представления, к чему мы идем. Значит, можно помечтать, какими качествами будет наделен человек завтрашнего дня. Что интересовало? В тот период на слуху был термин «индустриализация», которая касается всех сфер жизни. Появились аэропланы, машины, шагает электрификация. У людей сносило голову от технического прогресса, — объясняет доктор филологических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Виктория Приходько.
Естественно, все ожидали, что инженерная мысль сможет шагнуть еще дальше и открыть перед советскими гражданами невиданные перспективы.
Ноябрьский номер «ТОЗа» удивил читателей и 1926, и 2026 года. Предваряя свой рассказ, журналист Вард объяснил, что сильно притомился строчить заметки — накануне очередной годовщины Октябрьской революции жизнь щедро подкидывала инфоповод за инфоповодом. Сдав все написанное в редакционный секретариат, он рухнул без сил и отключился. Сон перенес его в будущее. Как и положено настоящему журналисту, свое приключение Вард обернул в строки.
Итак фантастический 2026-й. На улицах Хабаровска гражданам раздают бананы. Зачем? Просто так, чтобы освежились, перекусили и дальше себе строили социализм. Экзотические фрукты, ставшие повседневностью, как бы утверждали — земной рай уже наступил. Кокосы в Хабаровск и не только сюда, завозят из Якутии, где выращивают их в избытке.
Над Амуром тучи больше не ходят хмуро. Ими управляют специально обученные люди. Нажали кнопочку — и в городе устанавливается отличная погода, какая и должна быть во время празднования 109-й годовщины Октябрьской революции и 74-й годовщины Всемирного Октября. В представлении Варда, в день торжества город замирает — все на мероприятии на главном стадионе. Иначе и быть не может, потому что горожане живут единым коллективом.
Из профессионального любопытства Вард начинает расспрашивать местных о житье-бытье. Все-таки существовать единым коллективом сложно. Попадется, например, один вредный человек, и начнет остальным портить настроение и трудовые показатели. В фантастическом 2026-м люди жалеют таких и не трогают. Так, например, единственный на весь город прогульщик измучился от безделья. Разве ж можно его сверх этого наказывать? Глядят на него, сочувствуют, но сами прогуливать ни за что не станут — вот как это тяжко!
Практически изведены, по словам Варда, ворчуны. Последний экземпляр — вымирающий вид — редактор «Социалистического вестника». Был в то время такой журнал, где критиковалась советская власть. Издавался он за границей, но последний выпуск вышел в 1965-м. Промахнулся Вард.
На весь регион в фантастическом 2026-м сохранились лишь два бюрократа. Их берегут, как напоминание о том, когда-то бюрократия процветала. А чтобы они не зачахли в прекрасном далеком, им каждый месяц выделяют по 16 пудов бумаги — пусть отводят душу, сочиняя всяческие никому не нужные документы. Ведь жить без этого не смогут, а их жалко. А то, например, недоглядели — умер от тоски последний растратчик. В стране будущего вышли из обращения деньги еще в 2006 году, и вместе с ними исчезли и растратчики. А про коррупционеров и вовсе забыли — нет про них ни слова! Похоже, перевелись так давно, что и смысла нет говорить.
Увлечение людей 1926-го аббревиатурами и здесь нашло отражение. Проводника у журналиста в мире будущего зовут Рэк. Расшифровывается, как Режим Экономии. Он объясняет — родители назвали так, отдавая дань истории. Потому что экономить давно не приходится — всего в достатке.
В 2026-м четырехчасовой рабочий день, который каждый проводит радостно, потому что труд стал отдыхом. Пока вы размышляете над этой фразой, мы опишем, каким увидел сегодняшний Хабаровск гость из прошлого.
Никаких упоминаний про разбитые дороги, мешающие передвигаться с комфортом. Вместо тротуаров по городу ползут ленты. Встал движущуюся дорожку и отправляйся, куда тебе надо. Главное, не забыть перешагнуть вовремя на другую, выстраивая маршрут.
Пространство от Плюснинки до Чардымовки засажено апельсиновыми деревьями. Тут Вард ошибся — не каждый житель теперь сможет сказать, где эти речушки находятся. Как московскую Неглинку, их убрали в подземные коллекторы, а потом разбили знаменитые хабаровские бульвары, где растут не апельсиновые, а совсем другие деревья.
Поразило Варда и то, что люди отдыхают на лужайках, слушая звучащие из громкоговорителей стихи, а еще активно занимаются спортом. Причем, физкультура в фантастическом 2026-м — увлечение массовое.
— А Чемберлен где? — изумляется Вард, полистав периодику будущего. На карикатурах совсем другие персонажи — инженер, улетевший вместо Марса на Венеру. О полетах к звездам мечтали и 100 лет назад.
— Необычный эксперимент — написать материал про жизнь города спустя век. Интересно было бы почитать. Может, возьмется пофантазировать кто-то из современных журналистов, а наши внуки потом сравнят, — предлагает Виктория Приходько.
Принимаем вызов, коллеги?
Анна Щербакова,
библиограф отдела краеведческой литературы ДВГНБ.
— Современному читателю будет занятно узнать, какими представлялись наша жизнь, заботы, городская инфраструктура людям, жившим век назад. Вообще рекомендую иногда заглядывать в библиотеку и читать старинные газеты — там много интересного. Особенно, когда речь идет о твоем городе. Ты видишь, что людей и 100 лет назад волновало одно и то же. Например, в периодике часто встречаешь заметки про амурского тигра, который заглядывал в Хабаровск и пригороды, давил собак. Поведение хищника возмущало, шли дискуссии, как избавиться от опасного гостя. И обязательно обратите внимание на слог заметок — он совсем другой был. Иллюстрировали тексты, часто используя карикатуры.