Капремонт 70 домов прошел на Песчаных улицах на севере Москвы

«В 2023-м в рамках капитального ремонта обновили яркий образец советской неоклассики — девятиэтажный жилой дом 1955 года постройки, расположенный на ул. Новопесчаная (д. 14). Здание возведено по индивидуальному проекту, его фасады отличаются сложной пластикой: рельеф создан с помощью бетонных блоков, угловой рустовки и декоративных элементов. Отличительная черта фасада — бриллиантовый руст. В ходе работ его сначала промыли, затем выполнили заделку швов и трещин специальным наполнителем. После нанесения антигрибкового раствора, продлевающего срок эксплуатации поверхностей, отремонтировали декоративные элементы. На заключительном этапе фасад окрасили в соответствии с утвержденным колористическим решением: плитку нижних этажей — в цвет “светлая слоновая кость”, декоративные элементы — в оттенок “сигнальный белый”. Дополнительно привели в порядок входные группы, установив новые двери, отремонтировали цоколь и откосы, заменили водосточные трубы», — говорится в сообщении.
В 2025 году обновили восьмиэтажный д. 2 в Малом Песчаном пер. Здание 1961 года постройки возведено по индивидуальному проекту и отличается Г‑образной формой в плане (к торцу примыкает соседний дом), межэтажным поясом, отделяющим пять нижних этажей от верхних, подоконными карнизами на окнах первого этажа и кровлей с большим выносом. Ремонтные работы охватили фасад, крышу и инженерные системы — магистрали водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.
В 2025 году провели капитальный ремонт семиэтажного дома на ул. Новопесчаная (д. 23, корп. 7). Здание, построенное в 1952 году в стиле советской неоклассики, входит в ансамбль застройки района ул. Песчаные (1947−1955 годы) по проекту архитекторов Зиновия Розенфельда и Петра Помазанова. Угловой фасад здания со стороны улицы облицован керамической плиткой, остальные фасады выполнены из кирпича, углы декорированы рустовым камнем, четыре нижних этажа отделены от верхней части тянутым профилированным карнизом, а по периметру расположен венчающий карниз с дентикулами. Кроме того, фасад украшен бриллиантовым рустом.