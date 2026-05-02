Капремонт 70 домов прошел на Песчаных улицах на севере Москвы

«В 2023-м в рамках капитального ремонта обновили яркий образец советской неоклассики — девятиэтажный жилой дом 1955 года постройки, расположенный на ул. Новопесчаная (д. 14). Здание возведено по индивидуальному проекту, его фасады отличаются сложной пластикой: рельеф создан с помощью бетонных блоков, угловой рустовки и декоративных элементов. Отличительная черта фасада — бриллиантовый руст. В ходе работ его сначала промыли, затем выполнили заделку швов и трещин специальным наполнителем. После нанесения антигрибкового раствора, продлевающего срок эксплуатации поверхностей, отремонтировали декоративные элементы. На заключительном этапе фасад окрасили в соответствии с утвержденным колористическим решением: плитку нижних этажей — в цвет “светлая слоновая кость”, декоративные элементы — в оттенок “сигнальный белый”. Дополнительно привели в порядок входные группы, установив новые двери, отремонтировали цоколь и откосы, заменили водосточные трубы», — говорится в сообщении.