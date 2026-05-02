В Краснодарском крае начался прием заявок на проект «Мама-предприниматель»

Прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель» стартовал в Краснодарском крае. Интенсив пройдет с 1 по 5 июня по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона.
Участницами программы могут стать женщины, которые воспитывают несовершеннолетних детей или находятся в декретном отпуске. Им нужно разработать бизнес-идею с реальным потенциалом. В 2026 году подать заявку могут и те мамы, чье дело на конец этого года работает не более трех лет.
В ходе регионального этапа участницы освоят основы ведения бизнеса, доработают идеи, получат консультации экспертов и действующих предпринимателей. После этого они защитят свои проекты, лучшему из которых достанется денежный приз. Кроме того, будут организованы основной и специализированные тематические треки. Победительницы региональных этапов и дополнительных треков пройдут в федеральный этап.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.