Жители трёх районов Ростовской области с 6 мая временно останутся без ТВ

Неудобства с трансляцией связаны с плановой профилактикой.

Как сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), с шестого мая 2026 года в удалённых населённых пунктах Ростовской области начнутся перебои с телесигналом.

С шестого мая 2026 года с 10.00 до 16.00 без телевидения останутся жители села Александровка в Азовском районе. В тот же день, но уже с 11.00 до 17.00, ТВ- сигнал пропадёт в селе Зеленовка Тарасовского района.

Седьмого мая 2026 года с 11.00 до 17.00 трансляцию приостановят в хуторе Земцов в Боковском районе.

Уточняется, что временный дискомфорт с трансляцией связан с плановой профилактикой. Техникам предстоит обслужить оборудование на местных телестанциях, что потребует кратковременного отключения питания.