Потепление до +25°C придет в Нижний Новгород на неделе с 4 по 10 мая

Синоптики прогнозируют потепление до +25°C в Нижнем Новгороде на неделе с 4 по 10 мая. Информацию представила «Яндекс. Погода».
В столице Приволжья потеплеет уже в понедельник, 4 мая. В дневное время разогреет до +25°C. При этом в течение дня ожидается облачная погода. Во вторник, 5 мая, будет ясно и тепло — столбики термометров поднимутся до +25°C. В среду будет чуть прохладнее — до +21°C.
В четверг в Нижний Новгород придет дождливая погода — осадки ожидаются днем. В пятницу, 8 мая, обещают облачную и теплую погоду до +21°C.
В выходные метеорологи прогнозируют сильные дожди. В День Победы в столице Приволжья похолодает до +15°C, непогода ожидается в течение всего дня. 10 мая осадки обещают в утреннее и дневное время, вечером небо прояснится.
