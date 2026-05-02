Около трех тысяч нижегородских школьников уже прошли обучение в «Классах БАС» в этом году

Источник: Время

Около трех тысяч нижегородских школьников уже прошли обучение в классах по беспилотным авиационным системам (БАС) в 2026 году. Об этом в интервью ИА «Время Н» рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Министр Пучков напомнил, что «Классы БАС» появились в школах Нижегородской области в конце 2024 года благодаря национальному проекту. Сейчас в регионе действует 17 таких классов, а также спецкурс на базе Борского Губернского колледжа.

«Общее число учащихся — до пяти тысяч человек», — подчеркнул он.

Напомним, что заключительный этап регионального Кубка БАС (6+) среди школьников прошел в Балахне.