Около трех тысяч нижегородских школьников уже прошли обучение в «Классах БАС» в этом году

Около трех тысяч нижегородских школьников уже прошли обучение в классах по беспилотным авиационным системам (БАС) в 2026 году. Об этом в интервью ИА «Время Н» рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Министр Пучков напомнил, что «Классы БАС» появились в школах Нижегородской области в конце 2024 года благодаря национальному проекту. Сейчас в регионе действует 17 таких классов, а также спецкурс на базе Борского Губернского колледжа.
«Общее число учащихся — до пяти тысяч человек», — подчеркнул он.
Напомним, что заключительный этап регионального Кубка БАС (6+) среди школьников прошел в Балахне.