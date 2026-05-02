В Прикамье ликвидировали лесной пожар

1 мая в Пермском лесничестве ликвидировали пожар, сообщает пресс-служба минприроды Пермского края. Общая площадь пожара составила 0,01 га. В его тушении принимали участие 11 пожарных Пермской лесопожарной станции ГБУ ПК «Гослесхоз». «На вечер 1 мая действующих возгораний в лесном фонде Пермского края нет», — уточнили в министерстве.