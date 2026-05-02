Вакансии поликлиник Курганской области представили в тюменском медвузе

Для обучающихся по целевому набору были организованы индивидуальные карьерные консультации.

Источник: Национальные проекты России

Ярмарка вакансий поликлиник Курганской области состоялась в Тюменском государственном медицинском университете в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

В Тюменском медицинском университете обучаются почти 400 студентов из Курганской области. Мероприятие посетили представители более 30 больниц и поликлиник соседнего региона. Были организованы индивидуальные карьерные консультации для обучающихся по целевому набору и всех, кто планирует связать свою карьеру с регионом. Будущие врачи смогли напрямую задать вопросы потенциальным работодателям, прояснить нюансы обучения и трудоустройства.

Также у посетителей была возможность узнать о развитии системы здравоохранения Курганской области и познакомиться с мерами поддержки молодых специалистов. На мероприятии работодатели рассказали о вакансиях и готовности поддерживать молодежь, а студенты получили шанс осознанно спланировать профессиональный путь в родном регионе.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.