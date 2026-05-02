Собянин: Новый путепровод соединит Коптево с районами Аэропорт и Савеловский

На севере Москвы идет строительство путепровода, который соединит Коптево сразу с двумя районами — Савeловским и Аэропортом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Макс.

«Он пройдeт над железнодорожными путями и свяжет ул. 8 Марта и ул. Приорова. У жителей Северного округа появятся удобные альтернативные маршруты для передвижения по городу. Путепровод станет частью нового маршрута, связывающего Третье транспортное кольцо с Северо-Западной хордой в обход Ленинградского шоссе. С его появлением перераспределятся транспортные потоки, что снизит загрузку Ленинградского шоссе. Сейчас приступили к сооружению опор пролeтного строения. Всего их будет девять», — написал Сергей Собянин.

Также по проекту планируется реконструировать прилегающие дороги и построить новые общей протяжeнностью около 3,5 км; возвести подземный пешеходный переход в створе ул. Академика Ильюшина — это обеспечит дополнительную связь района Аэропорт с Тимирязевским парком; организовать остановочные павильоны для городского транспорта и дополнительные светофоры; обустроить карманы для заездов и наземные пешеходные переходы; сделать площадку для стоянки наземного городского транспорта с ультрабыстрыми зарядными станциями.

«Для пешеходов будет обустроен тротуар, а по путепроводу пройдeт маршрут наземного транспорта, который позволит сократить время в пути между районом Коптево и районами Аэропорт и Савeловский на 10−15 минут. Строительство в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта “Инфраструктура для жизни”, — подчеркнул мэр.

