Собянин: Новый путепровод соединит Коптево с районами Аэропорт и Савеловский

«Он пройдeт над железнодорожными путями и свяжет ул. 8 Марта и ул. Приорова. У жителей Северного округа появятся удобные альтернативные маршруты для передвижения по городу. Путепровод станет частью нового маршрута, связывающего Третье транспортное кольцо с Северо-Западной хордой в обход Ленинградского шоссе. С его появлением перераспределятся транспортные потоки, что снизит загрузку Ленинградского шоссе. Сейчас приступили к сооружению опор пролeтного строения. Всего их будет девять», — написал Сергей Собянин.