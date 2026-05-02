Между Сочи и Сухумом возобновится морское сообщение

С 15 мая из Сочи в Сухум и обратно начнет курсировать судно на подводных крыльях «Комета 120М» под названием «Космонавт Павел Попович».
Как рассказал корреспонденту «РГ» представитель судовладельца Павел Марухин, судно будет ходить два раза в неделю — по вторникам и пятницам.
Предположительно до октября включительно, зависит от погодных условий. Стоимость поездки составит 2,8 тысячи рублей в одну сторону.
Напомним, «Комета» между Сочи и Сухумом в прошлом году стала курсировать с 30 августа.
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.