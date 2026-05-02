Нижегородцев предупредили о вызывающих бесплодие веществах в популярном парфюме

Опасные фталаты, которые могут вызывать бесплодие у мужчин и женщин, обнаружили в парфюмерии от Bvlgari, Zielinski & Rozen, Calvin Klein. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.
Эти вещества действительно могут добавлять в духи для стойкости аромата. При этом они имитируют гормоны и нарушают работу эндокринной системы.
«Хитрые производители зачастую скрывают точный состав парфюма, упоминая лишь размытое “парфюмерная композиция”», — отметил Алексей Никонов.
Нижегородцам рекомендовали не распылять духи прямо на шею или в область лица. Лучше наносить парфюм на одежду или волосы на расстоянии. Кроме того, не стоит использовать духи в закрытых и маленьких помещениях.
Парфюмерия с фталатами противопоказана людям с аллергическим ринитом, экземой или хроническим кашлем.
