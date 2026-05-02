Купальный сезон официально стартовал в Беларуси

ОСВОД сообщил об официальном открытии купального сезона в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси купальный сезон официально стартовал 1 мая, пишет БелТА.

В ОСВОД рассказали, что купальный сезон в Беларуси продлится с 1 мая по 30 сентября включительно. В это время на пляжах будут работать спасатели.

Всего на летний сезон 2026 по всей Беларуси подготовлено свыше 500 оборудованных мест отдыха у воды. Безопасность на пляжах будут обеспечивать 340 спасательных объектов, в том числе 68 спасательных станций, 113 постоянно действующих постов и 151 сезонный спасательный пост.

Официальные пляжи должны быть оборудованы биотуалетами, урнами, контейнерами, кабинками для переодевания, теневыми навесами или беседками. Обязательно на информационных стендах должна быть указана информация спасательных служб с номерами телефоном и правилами поведения.

Кроме того, в этом году в течение всего купального сезона молодежь вместе с опытными специалистами будет выходить на патрулирование пляжей.