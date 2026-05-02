Студенты пензенского агровуза посетили производство сельхозтехники

Выездное занятие для студентов Пензенского государственного аграрного университета состоялось на производстве сельскохозяйственной техники и высокотехнологичных электронных модулей. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в управлении информационной политики и пресс-службы губернатора и правительства Пензенской области.
В ходе визита студенты ознакомились с работой производственных подразделений, технологическим оборудованием, а также деятельностью конструкторских и инженерных служб предприятия. Особое внимание было уделено вопросам проектирования, совершенствования и производства сельскохозяйственной техники, автоматизации процессов и разработке электронных систем.
Студенты пообщались с представителями предприятия, обсудили производственный цикл, перспективы развития отрасли и требования к молодым специалистам. Представители компании заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с университетом. Они предложили студентам пройти производственную практику с возможностью последующего трудоустройства.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.