Университеты Чечни и Иордании реализуют полигон для изучения углеродного баланса

ПЯТИГОРСК, 2 мая. /ТАСС/. Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова (ЧГУ) и Иорданский университет планируют реализовать зеркальный карбоновый полигон. Проект предполагает совместные исследования процессов эмиссии и поглощения парниковых газов, разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса, сообщил ТАСС проректор по науке и инновациям ЧГУ Магомед Таштамиров.
«Меньше месяца назад наша делегация вернулась из Иордании, там мы посетили старейший Иорданский университет, который очень расположен к сотрудничеству. Мы уже подписали рамочный меморандум и обсудили перспективы создания зеркального карбонового полигона. Для них это интересно в части вопроса управления водными ресурсами, засушливости, а также эрозии почек. Нам интересно немного другое — это методы мониторинга, измерения, а также тех регламентов, которые применяются там», — сообщил на полях Кавказского инвестиционного форума Таштамиров.
По его словам, программа карбонового полигона уже не первый год реализуется в вузе и ему уже есть чем поделиться с зарубежными коллегами. «Совет Миноборнауки давал такую рекомендацию, то, что мы создали внутри России, можем ввести это все в единый кадастр данных, и выходить за пределы страны. Вот мы такой процесс сейчас запускаем. Такой проект у нас уже реализуется с Самаркандским государственным университетом», — рассказал спикер.
Карбоновый полигон — это исследовательская площадка, созданная на базе Чеченского государственного университета им. А. А. Кадырова. Он является одним из 18 карбоновых полигонов в России и включает зоны от степей до субальпийских лугов, основная площадка расположена в горах на высоте почти 1 800 м. Основные цели полигона — изучение углеродного баланса, исследования восстановления баланса в экосистемах, влияния регенеративного животноводства и выращивание растений с высоким потенциалом к поглощению углерода.
Иорданский государственный университет расположен в Аммане. Это самое большое и старейшее высшее учебное заведение в Иордании.
Кавказский инвестиционный форум проходил 28−30 апреля на Ставрополье в МВЦ «Минводыэкспо». В нем приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Девиз форума — «Расширяя горизонты возможностей».
