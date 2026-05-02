Фильмы о Гарри Поттере смотрели трое из четырех россиян

2 мая — Международный день Гарри Поттера.

Гарри Поттера россияне в основном знают по фильмам, а не по книгам Джоан Роулинг. В опросах SuperJob и РИАН приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

2 мая — Международный день Гарри Поттера. Фильмы о знаменитом волшебнике смотрели 74% экономически активного населения страны, книги читал 31%.

Молодежь до 35 лет заметно активнее интересуется миром магии: фильмы видели 87% и почти каждый второй (45%) читал книги. С возрастом интерес падает — среди опрошенных старше 45 лет кино смотрел 61%, книги читали 17%.

Вселенной магии, созданной Джоан Роулинг, чаще увлечены женщины: 38% читали книги и 75% смотрели фильмы (среди мужчин — 24% и 72% соответственно).

Среди респондентов с высшим образованием читали книги 30%, со средним профессиональным — 24%, а вот смотревших кино почти поровну — 74% и 72% соответственно.

Справка.

Место проведения опроса: Россия, все округа.

Населенных пунктов: 386.

Время проведения: 14—27 апреля 2026 года.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет.

Размер выборки: 1600 респондентов.