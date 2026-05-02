Места для занятий в пермском межвузовском кампусе начнут обустраивать в 2027 году

Проект создания в Перми межвузовского кампуса международного уровня прорабатывался с 2018 года. Объект строится в микрорайоне Камская долина, на земельном участке площадью более 20 га, ограниченном улицей Маршала Жукова. В его состав войдут гостиничный комплекс из пяти гостиниц категории «две звезды» для студентов и гостиницы категории «три звезды» для научно-педагогических работников и других посетителей кампуса. Также предусмотрено строительство учебно-лабораторного комплекса, технопарка, научно-образовательного центра (НОЦ), спортивного и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и пешеходной галереи с конгресс-холлом. Концессионером строительства кампуса является структура ГК «Эталон» — ООО «Кампус “Парма”». Предварительный срок реализации проекта — конец декабря 2027 года.