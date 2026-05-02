Россияне пересели на внутренний туризм: куда поедут в майские праздники

Согласно исследованию, подготовленному на основе опроса тысячи россиян от 18 до 65 лет, четверть жителей страны планируют на майские каникулы больше активностей, чем в прошлом году. Среди главных планов — отдых на природе, встречи с близкими, поездки на дачу, походы и занятия спортом. Аналитики отмечают, что россияне чаще всего выбирают направления, опираясь на собственный опыт: об этом заявили 64% участников опроса. Важны также рекомендации друзей (37%), выгодные акции (27%) и советы путеводителей или турагентов (20%), причём интерес к последнему вырос в разы.