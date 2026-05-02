Россияне пересели на внутренний туризм: куда поедут в майские праздники

Самыми востребованными стали Петербург, Москва, Казань и южные курорты.

Источник: Клопс.ru

Самыми популярными направлениями для путешествий по России на майские праздники стали Санкт‑Петербург, Москва с Подмосковьем, Казань, Урал и Сочи. Об этом сообщили РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.

Согласно исследованию, подготовленному на основе опроса тысячи россиян от 18 до 65 лет, четверть жителей страны планируют на майские каникулы больше активностей, чем в прошлом году. Среди главных планов — отдых на природе, встречи с близкими, поездки на дачу, походы и занятия спортом. Аналитики отмечают, что россияне чаще всего выбирают направления, опираясь на собственный опыт: об этом заявили 64% участников опроса. Важны также рекомендации друзей (37%), выгодные акции (27%) и советы путеводителей или турагентов (20%), причём интерес к последнему вырос в разы.

При планировании внутренних поездок почти треть россиян используют агрегаторы. Жильё 29% бронируют через сервисы аренды, 24% — напрямую на сайтах отелей или апартаментов. Услугами турагентств внутри России пользуются 11% респондентов.

Для зарубежных путешествий предпочтения меняются: 47% россиян выбирают турагентства, 26% — агрегаторы, ещё по 19% бронируют жильё на сайтах отелей или через сервисы аренды у местных жителей. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Белоруссия и Абхазия.

Директор по развитию бизнеса в ORO Маруся Нерсесян отметила, что компания фиксирует растущий интерес к путешествиям внутри страны. По её словам, «люди переориентируются на короткие поездки по России в майские, при этом для бронирования активнее пользуются агрегаторами».

Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха с детьми в мае.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше