Россияне пересели на внутренний туризм: куда поедут в майские праздники

Самыми популярными направлениями для путешествий по России на майские праздники стали Санкт‑Петербург, Москва с Подмосковьем, Казань, Урал и Сочи. Об этом сообщили РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.
Согласно исследованию, подготовленному на основе опроса тысячи россиян от 18 до 65 лет, четверть жителей страны планируют на майские каникулы больше активностей, чем в прошлом году. Среди главных планов — отдых на природе, встречи с близкими, поездки на дачу, походы и занятия спортом. Аналитики отмечают, что россияне чаще всего выбирают направления, опираясь на собственный опыт: об этом заявили 64% участников опроса. Важны также рекомендации друзей (37%), выгодные акции (27%) и советы путеводителей или турагентов (20%), причём интерес к последнему вырос в разы.
При планировании внутренних поездок почти треть россиян используют агрегаторы. Жильё 29% бронируют через сервисы аренды, 24% — напрямую на сайтах отелей или апартаментов. Услугами турагентств внутри России пользуются 11% респондентов.
Для зарубежных путешествий предпочтения меняются: 47% россиян выбирают турагентства, 26% — агрегаторы, ещё по 19% бронируют жильё на сайтах отелей или через сервисы аренды у местных жителей. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Белоруссия и Абхазия.
Директор по развитию бизнеса в ORO Маруся Нерсесян отметила, что компания фиксирует растущий интерес к путешествиям внутри страны. По её словам, «люди переориентируются на короткие поездки по России в майские, при этом для бронирования активнее пользуются агрегаторами».
Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха с детьми в мае.