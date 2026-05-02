В аэропорту Перми «Большое Савино» сообщают о длительных задержках рейсов

Аэропорт «Большое Савино» в Перми сообщает о массовой задержке авиарейсов 2 мая. Информация об этом появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
Так, самолёт до Москвы авиакомпании «Победа», который должен был вылететь в 7:05, отправится в путь только в 18:50. А вылет двух воздушных суден до Сочи (авиакомпаний «Икар» и Nordwind Airlines) перенесли с 7:15 на 18:50.
С большой задержкой прибудут в Пермь три самолёта из Сочи. Борт «Победы», который по расписанию должен был приземлиться в Перми в 4:25, сядет в «Большом Савино» вечером, в 17:55. Ещё два самолёта из Сочи прибудут в Пермь в 17:35 (вместо 6:15 по расписанию).
Кроме того, задерживается прибытие в Пермь авиасудна комании «Аэрофлот» из Москвы. Рейс, назначенный на 19:20, прибудет в столицу Прикамья только в 21:20.
Напомним, вечером 1 мая представители Росавиации сообщали о временных ограничениях на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, а ранним утром 2 мая о таких же мерах безопасности объявили в московском «Внуково». Спустя несколько часов ограничения сняли.