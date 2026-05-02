Паслер рассказал о модернизации системы здравоохранения в Верхней Салде

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о масштабной модернизации системы здравоохранения в Верхнесалдинском муниципальном округе при поддержке Корпорации ВСМПО-АВИСМА — градообразующего предприятия в Верхней Салде.
«Концепция обновления городской системы здравоохранения предусматривает создание медицинского комплекса на базе Центральной районной больницы. За счет средств Корпорации уже сносят старые здания и делают ремонт в действующих. В планах — строительство новых корпусов. В результате для жителей города будет создано единое медицинское пространство с детской и взрослой поликлиниками, детским стационаром. Проект масштабный, и, конечно, потребуется время на его реализацию. Сейчас начинается разработка проектно-сметной документации на строительство новых объектов», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.
Губернатор поблагодарил компанию за высокую социальную ответственность и реализацию важнейших проектов на благо жителей. Сегодня почти 20 тысяч жителей Верхней Салды — это сотрудники и ветераны ВСМПО-АВИСМА.
«Коллективы региональных предприятий — сила, благодаря которой опорный край державы сохраняет свою производственную мощь. Руководители предприятий это отлично понимают, поэтому вместе мы делаем все, чтобы специалисты оставались жить и работать в Свердловской области», — подчеркнул глава региона.