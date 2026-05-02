На Ямале стартовал первый модуль «Школы кадрового резерва. Культура»

Первый модуль программы «Ямальская школа кадрового резерва. Культура» начался в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Программа нацелена на подготовку и развитие управленческого потенциала среди руководителей организаций культуры Ямала. Участники первого модуля посетят Российскую государственную библиотеку для молодежи, где они смогут развить навыки личной и командной эффективности. Также состоятся выступления и лекции от ведущих специалистов отрасли. В последний день модуля пройдет проектная сессия, на которой участники будут разрабатывать решение для конкретной ситуации в сфере культуры региона.
«Наша цель до 2030 года проста и вместе с тем амбициозна: культура должна стать повседневной ценностью для каждого ямальца. Но никакая инфраструктура, проекты или финансирование не дадут результата без сильной управленческой команды. Поэтому “ЯШКР. Культура” стал для нас стратегическим проектом: мы системно формируем кадровый резерв и создаем непрерывную экосистему профессионального роста руководителей всех уровней», — отметила первый заместитель губернатора Ямала Ирина Новоселова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.