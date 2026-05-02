Ростовская область вошла в топ-5 регионов РФ по числу регистраций бизнеса в АПК

В 2023 году в сфере АПК на Дону было зарегистрировано свыше 400 новых субъектов бизнеса. В 2024 году этот показатель вырос до около 800 новых компаний. В 2025 году число регистраций достигло более 800 единиц. В первом квартале 2026 года было открыто почти 200 новых предприятий и юридических лиц в аграрном секторе.