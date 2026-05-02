В Самаре ушла из жизни профессор Елена Кашина, более 40 лет учившая студентов английскому

Карьера Кашиной началась в 1971 году после окончания факультета иностранных языков Куйбышевского пединститута. Два года она проработала школьным учителем в Волжске и Самаре, а с 1973 года стала ассистентом в вузе. За годы работы она написала более 100 научных трудов, включая 10 монографий, учебные пособия и статьи. Ее слушали на конференциях в России, Австралии, Новой Зеландии, Италии и Великобритании.