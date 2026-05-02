Навыки Агафьи Лыковой сравнили с подготовкой спецназа

Знаменитая таежная отшельница Агафья Лыкова, проживающая на заимке в заповеднике «Хакасский», обладает уникальными способностями к выживанию в дикой природе. По мнению ее духовного наставника, иерея Русской православной старообрядческой церкви Игоря Мыльникова, ее опыт сопоставим с подготовкой профессиональных военных.
В интервью ТАСС священнослужитель отметил, что для Лыковой жизнь в суровых условиях тайги является абсолютно естественной. Он подчеркнул, что отшельница способна выжить при наличии минимального набора продуктов — соли, хлеба и картофеля.
Игорь Мыльников также добавил, что благодаря своим феноменальным навыкам Агафья Лыкова могла бы выступать в роли наставника сразу для нескольких бойцов спецназа.
Напомним, Агафья — последняя представительница семьи староверов Лыковых, обнаруженных геологами в Саянской тайге в 1978 году.