Навыки Агафьи Лыковой сравнили с подготовкой спецназа

Духовный наставник Агафьи Лыковой заявил, что опыт выживания отшельницы в хакасской тайге настолько глубок, что она могла бы обучать группы спецназа.

Знаменитая таежная отшельница Агафья Лыкова, проживающая на заимке в заповеднике «Хакасский», обладает уникальными способностями к выживанию в дикой природе. По мнению ее духовного наставника, иерея Русской православной старообрядческой церкви Игоря Мыльникова, ее опыт сопоставим с подготовкой профессиональных военных.

В интервью ТАСС священнослужитель отметил, что для Лыковой жизнь в суровых условиях тайги является абсолютно естественной. Он подчеркнул, что отшельница способна выжить при наличии минимального набора продуктов — соли, хлеба и картофеля.

Игорь Мыльников также добавил, что благодаря своим феноменальным навыкам Агафья Лыкова могла бы выступать в роли наставника сразу для нескольких бойцов спецназа.

Напомним, Агафья — последняя представительница семьи староверов Лыковых, обнаруженных геологами в Саянской тайге в 1978 году.