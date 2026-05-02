Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде водитель иномарки взял на таран стоявший на остановке трамвай

По данным региональной полиции, авария произошла 1 мая в 16:10. Трамвай МТТА2 следовал по маршруту № 13.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и иномарки случилось 1 мая в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Водитель Mitsubishi Carisma взял на таран остановившийся для высадки и посадки пассажиров трамвай.

По данным региональной полиции, авария произошла в 16:10. Трамвай МТТА2 следовал по маршруту № 13. Как сообщили в компании-перевозчике, границы движения электротранспорта пришлось временно изменить — машины курсировали в границах от остановки «Улица Матросова» до депо на улице Триумфальной. О восстановлении движения стало известно в 17:02.

Пострадал в результате ДТП водитель Mitsubishi — мужчину доставили в медучреждение.

Днём ранее смертельная авария случилась на трассе «Каспий» под Волгоградом: один человек погиб, четверо попали в больницу.