В Волгограде водитель иномарки взял на таран стоявший на остановке трамвай

По данным региональной полиции, авария произошла в 16:10. Трамвай МТТА2 следовал по маршруту № 13. Как сообщили в компании-перевозчике, границы движения электротранспорта пришлось временно изменить — машины курсировали в границах от остановки «Улица Матросова» до депо на улице Триумфальной. О восстановлении движения стало известно в 17:02.