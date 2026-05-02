В Волгограде водитель иномарки взял на таран стоявший на остановке трамвай

Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и иномарки случилось 1 мая в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Водитель Mitsubishi Carisma взял на таран остановившийся для высадки и посадки пассажиров трамвай.
По данным региональной полиции, авария произошла в 16:10. Трамвай МТТА2 следовал по маршруту № 13. Как сообщили в компании-перевозчике, границы движения электротранспорта пришлось временно изменить — машины курсировали в границах от остановки «Улица Матросова» до депо на улице Триумфальной. О восстановлении движения стало известно в 17:02.
Пострадал в результате ДТП водитель Mitsubishi — мужчину доставили в медучреждение.
Днём ранее смертельная авария случилась на трассе «Каспий» под Волгоградом: один человек погиб, четверо попали в больницу.