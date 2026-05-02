В Альшеевском районе Башкирии прошел марафон здоровья

Все желающие могли посетить массовую зарядку и послушать лекцию о профилактике хронических заболеваний.

Источник: Национальные проекты России

Марафон здоровья «Путь к долголетию» состоялся в Альшеевском районе Республики Башкортостан по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

День начался с массовой зарядки под открытым небом. Для всех желающих был организован пункт скрининга здоровья: каждый мог измерить артериальное давление, оценить индивидуальные риски развития различных заболеваний, получить персональные рекомендации по питанию и самоконтролю. Кроме того, многие стали участниками акции «Брось сигарету — возьми яблоко».

Главный врач клинической больницы скорой медицинской помощи Ирина Карамова провела интерактивную лекцию «Путь к долголетию». Она рассказала о принципах здорового образа жизни и профилактике хронических заболеваний, в том числе сосудистого профиля. В завершение марафона состоялся круглый стол, где были определены ключевые задачи на ближайшее время.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.