В Альшеевском районе Башкирии прошел марафон здоровья

Марафон здоровья «Путь к долголетию» состоялся в Альшеевском районе Республики Башкортостан по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
День начался с массовой зарядки под открытым небом. Для всех желающих был организован пункт скрининга здоровья: каждый мог измерить артериальное давление, оценить индивидуальные риски развития различных заболеваний, получить персональные рекомендации по питанию и самоконтролю. Кроме того, многие стали участниками акции «Брось сигарету — возьми яблоко».
Главный врач клинической больницы скорой медицинской помощи Ирина Карамова провела интерактивную лекцию «Путь к долголетию». Она рассказала о принципах здорового образа жизни и профилактике хронических заболеваний, в том числе сосудистого профиля. В завершение марафона состоялся круглый стол, где были определены ключевые задачи на ближайшее время.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.