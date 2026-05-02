Волгоградские хирурги спасли пациента с разрывом сосуда

Хирурги больницы № 25 в Волгограде спасли пациента с разрывом сосуда. Специалистам пришлось сделать сложную двухэтапную операцию для спасения 32-летнего мужчины. У жителя региона была серьезная травма сосудов, из-за которой образовалась огромная гематома — так называемая ложная аневризма.