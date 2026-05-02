В Воронежской области все-еще затоплены четыре моста

Переправы расположены в трех районах области.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 2 мая в Воронежской области затоплено четыре низководных моста в трех районах.

Это мост в Борисоглебске через реку Хопер между населенными пунктами Губари и Макашевка. Уровень воды здесь постепенно снижается, но пока еще составляет 80 см над полотном моста.

В Грибановском районе под водой по-прежнему находится переправа через реку Ворона в селах Большие Алабухи и Власовка. За сутки уровень воды упал на 5 см. Сейчас дорога затоплена на 127 см.

В Рамонском районе затоплены два моста через реку Воронеж между населенными пунктами Ступино и Рамонь, а также в районе села Бор. Уровень воды здесь пока остается неизменным. Первая переправа затоплена на 68 см над полотном, вторая — на 43 см.

Угрозы подтопления населенных пунктов нет, отмечают в ГУ МЧС по региону.

