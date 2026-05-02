Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские ученые нашли новые способы управлять двигателем судна в шторм

Первый из них позволяет сохранять обороты стабильными при резких колебаниях нагрузки.

Источник: Национальные проекты России

Ученые Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева открыли два новых способа управления электродвигателем судна во время шторма. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в вузе.

Первый способ позволяет сохранять обороты двигателя стабильными при резких колебаниях нагрузки. Ученые применили самонастраивающийся регулятор, который в реальном времени вычисляет, насколько сильно нагружен двигатель в данный момент. Сигнал, отражающий нагрузку, усиливается и сглаживается, а потом складывается с выходным сигналом другого регулятора. Это дает системе возможность очень быстро реагировать на изменения нагрузки.

Второе решение ограничивает резкие скачки потребляемой мощности при смене режимов работы. С помощью данных о токе, создающем вращение, и скорости вращения рассчитывается текущая мощность на валу и сравнивается с заданным пределом. Если мощность превышает разрешенный уровень, то электродвигатель разгоняется более плавно, не создавая пиковых нагрузок на энергосистему.

Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.