Нижегородские ученые нашли новые способы управлять двигателем судна в шторм

Ученые Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева открыли два новых способа управления электродвигателем судна во время шторма. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в вузе.
Первый способ позволяет сохранять обороты двигателя стабильными при резких колебаниях нагрузки. Ученые применили самонастраивающийся регулятор, который в реальном времени вычисляет, насколько сильно нагружен двигатель в данный момент. Сигнал, отражающий нагрузку, усиливается и сглаживается, а потом складывается с выходным сигналом другого регулятора. Это дает системе возможность очень быстро реагировать на изменения нагрузки.
Второе решение ограничивает резкие скачки потребляемой мощности при смене режимов работы. С помощью данных о токе, создающем вращение, и скорости вращения рассчитывается текущая мощность на валу и сравнивается с заданным пределом. Если мощность превышает разрешенный уровень, то электродвигатель разгоняется более плавно, не создавая пиковых нагрузок на энергосистему.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.