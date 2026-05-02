В России с 1 сентября начнут пересаживать кости, нервы и спинной мозг

Согласно документу, перечисленные органы и их фрагменты добавят в федеральный перечень объектов трансплантации. При этом из списка исключат кости свода черепа и нижнюю челюсть. Главный внештатный трансплантолог Минздрава, директор НМИЦ ТИО имени академика Шумакова Сергей Готье подчеркнул, что Россия остаётся одной из немногих стран, где операции по пересадке органов выполняются в рамках ОМС. По его словам, в прошлом году в стране провели около четырёх тысяч трансплантаций, включая 522 пересадки сердца.