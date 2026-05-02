В Самаре запустят экскурсию, посвященную истории хлеба

Экскурсия «Самара — хлебная столица» будет проходить в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве туризма Самарской области.
Всего в экскурсию включено 16 локаций. Маршрут стартует с Хлебной площади и здания элеватора Государственного банка Российской империи, финальной точкой станет сквер Пушкина и открывающийся с него вид на паровую мельницу Субботина. Участники прогулки узнают, какому знаменитому сорту твердой пшеницы отдавали предпочтение самарские купцы, кто был самым известным самарским крючником и правда ли, что местная хлебная биржа занимала третье место в мире по объему торговли зерновыми.
«Самарские предприниматели всегда отличались особой энергией и умением видеть перспективы там, где другие проходят мимо. Запуск гастрономической экскурсии “Самара — хлебная столица” — отличный пример того, как бизнес берет на себя просветительскую миссию, соединяя историю, культуру и современные тренды. Именно благодаря такой инициативе и неравнодушию самарских бизнесменов наш город раскрывается с новой, яркой стороны для жителей и гостей», —подчеркнула министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.