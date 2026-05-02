В подмосковном Дмитрове прошел форум об ИИ в образовании

Участники обсудили вопросы цифровизации образования и повышения мотивации школьников.

Источник: Национальные проекты России

Межмуниципальный форум «Координаты перемен 3.0», посвященный использованию искусственного интеллекта в образовании, состоялся 27 апреля в городе Дмитрове Московской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

На форуме были представлены школьные проекты в сфере искусственного интеллекта. Деловая программа включала 10 тематических секций. Участники обсудили вопросы цифровизации образования, повышения мотивации школьников, взаимодействия школ и вузов, а также развитие молодежных проектов в сфере ИИ.

Кроме того, была организована мастерская по созданию уроков с использованием нейросетей и презентация интерактивной карты цифровых возможностей. Особое внимание было уделено проекту «Ассистент преподавателя» на основе генеративного ИИ. Он помогает педагогам готовиться к занятиям, создавать персонализированные задания и получать методические рекомендации.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.