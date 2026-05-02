В Ростовской области лимоны подорожали на 30,6% за год

В марте 2026 года в Ростовской области средняя стоимость килограмма лимонов составила 255,5 ₽, что на 30,6% больше год к году. Годом ранее показатель составлял 195,6 ₽ Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» на основе подсчета сведений Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Бананы в регионе за год стали доступнее на 5,8%. Если в марте 2025 года их цена составляла 186,6 ₽ за кг, то в марте 2026 года она снизилась до 175,8 ₽ Средняя цена на виноград снизилась на 10,6% — с 376,1 ₽ за кг до 336,1 ₽
Заметнее всего из экзотических фруктов в Ростовской области подешевели апельсины — на 17,5% — с 175,9 ₽ за кг в марте 2025 года до 145,1 ₽ за кг в марте 2026 года.