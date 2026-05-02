Новый светомузыкальный фонтан открыли в Ростове

Напомним, Дворец спорта после трехлетнего капитального ремонта вновь начал работу в сентябре 2025 года. Теперь спортивный объект принимает до 5 тысяч зрителей при проведении игровых мероприятий и до 3,5 тысячи во время соревнований на льду.