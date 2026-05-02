Новый светомузыкальный фонтан открыли в Ростове

Светомузыкальный фонтан открыли в Ростове в рамках акции «Мир-Спорт-Май».

Источник: Комсомольская правда

Около Дворца спорта в Ростове-на-Дону открыли светомузыкальный фонтан. Об этом сообщили в управлении информационной политики донского правительства.

Напомним, Дворец спорта после трехлетнего капитального ремонта вновь начал работу в сентябре 2025 года. Теперь спортивный объект принимает до 5 тысяч зрителей при проведении игровых мероприятий и до 3,5 тысячи во время соревнований на льду.

Открытие светомузыкального фонтана состоялось в рамках первомайской акции «Мир-Спорт-Май». В теплое время года днем он будет работать в обычном режиме, а по вечерам должен светиться разноцветными огнями.

— Спортивная инфраструктура — основа для развития массового спорта. Открытие светомузыкального фонтана и благоустройство территории вокруг Дворца спорта — это не только создание красивого общественного пространства, но и стимул для жителей вести активный образ жизни, — сказал министр по физической культуре и спорту Алексей Обвинцев.

Параллельно с открытием фонтана завершается благоустройство прилегающей к Дворцу спорта территории. К этому моменту уже провели озеленение, уложили плитку, благоустроили проезды и пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы. Завершить работы планируют в 2026 году.

