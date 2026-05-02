В Калининграде открыли новые детские и спортивные площадки

В Калининграде открыли новые спортивные и детские площадки. Благоустройство провели на Ленинском проспекте, улице Киевской и в микрорайоне Совхозном. На работы направили около 47 миллионов рублей.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на Ленинском проспекте, 17 разместили зону тренажеров, воркаут, небольшой детский комплекс, а также привели в порядок баскетбольную зону. На Киевской установили две детские площадки для разных возрастов. На эти объекты направили около 15 миллионов рублей.
На площадке в микрорайоне Совхозном обустроили зону для панна-футбола, поставали оборудование для гимнастических и кардиотренировок, настольный теннис, а также сделали детскую площадку для подвижных и спокойных игр. Подрядчик получил по контракту более 30 миллионов рублей.
«Эти объекты мы планировали сдать ещё в прошлом году. Но осваивать деньги любой ценой мы не стали. Завершить площадки не позволила погода, и мы перенесли их на весну. Сейчас всё оборудование уже готово», — рассказала глава администрации города Елена Дятлова.
Всего в 2025 году на территории Калининграда обустроили 16 детских и спортивных площадок. Эту программу планируют продолжать. Точный список адресов, где появятся новые объекты в 2026 году, обещают опубликовать в ближайшее время.