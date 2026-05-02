В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль «Ленинградская весна»

Открытие фестиваля состоится 4 мая в Концертном зале Мариинский-3 программой, которую организаторы обозначили как «Перекресток партитур. Мастерская симфонической музыки».
«Программа строится на сопоставлении композиторских школ и одновременно представляет собой диалог разных поколений авторов», — пояснили в Союзе композиторов Санкт-Петербурга, который является одним из устроителей фестиваля.
Мировую премьеру симфонической поэмы «Город-герой Ленинград» выпускника Санкт-Петербургской консерватории Карела Волнянского (класс Сергея Слонимского), дополнит сочинение российско-китайского композитора Яна Цзиньпэна — фрагменты балета «Девушка-пион». А Александр Клевицкий — художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра имени Силантьева — впервые представит в Петербурге свое Концертино для гобоя с оркестром, в котором проникновенные лирические интонации сочетаются с прозрачностью оркестрового звучания.
Второе отделение составят петербургская премьера 27-й (Лирической) симфонии народного артиста России Сергея Слонимского, посвященной памяти Николая Мясковского и Четвертый концерт для фортепиано с оркестром народного артиста России Александра Чайковского, который в этом году отмечает свой 80-летний юбилей.
«Ты же, когда пишешь, далеко не всегда представляешь, чем дело кончится и куда все это повернется. Я хотел написать, с одной стороны, какой-то очень живой и где-то такой веселый концерт, а, с другой стороны, он получился где-то веселый, а где-то совсем и не веселый», — говорит сам композитор.
Названия других программ фестиваля отражают их концепции: «Симфонический вайб», «Неискусственный интеллект», «Звуковая карта города», «Песнопения и молитвы», «Ламповый вечер». Особое место в фестивале занимает уникальная программа современной музыки — «Стихи фронтовые», созданная на тексты поэтов и воинов, участников боевых действий начиная с 2014 года, а также современных поэтов, встретивших события Русской весны на Донбассе. Молодежная секция Союза композиторов Санкт-Петербурга представит программу «Игра по-крупному».
«Тема фестиваля “Ленинградская музыкальная весна 2026” — перезагрузка — диалог поколений. Пришло время переоценки наследия советской композиторской школы и исполнителями, и композиторами, и слушателями, — отмечает художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов. — Возможность услышать в одном концерте диалог поколений, прочувствовать сакральную духовную связь эпох, насладиться блестящим звучанием оркестра — это незабываемый опыт, способный привлечь внимание широкой аудитории. Обыватели часто говорят: “Вся музыка уже написана”. Современным композиторам доставляет неописуемую радость и восторг опровергать этот тезис своей Музыкой, на фестивале “ЛМВ 2026”!».