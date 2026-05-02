Мужчина погиб, отравившись угарным газом при пожаре в воронежском Боброве

В Воронежской области пожар унёс жизнь 58-летнего жителя Боброва. Мужчина погиб от отравления угарным газом. Его тело нашли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Трагедия произошла днём пятницы, 1 мая. Сигнал о пожаре в жилом доме на улице Ранняя Весна поступил на пульт дежурного в 13:53. Огонь повредил две комнаты и обрешётку кровли. Также он уничтожил пристройку в дому.
Пожар был ликвидирован в 14:25. Предварительно, его причиной стала неосторожность при курении.
