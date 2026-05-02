В Ивановской области открыли первый кадровый центр «Работа молодежи России»

Там ребята смогут познакомиться с востребованными профессиями и освоить карьерные возможности с помощью игровых технологий.

Источник: Национальные проекты России

Первый в Ивановской области кадровый центр «Работа молодежи России» начал работать в городе Шуе в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном комитете по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.

Новый кадровый центр ориентирован на школьников и студентов. Там ребята смогут опробовать инновационные подходы к профориентации, познакомиться с востребованными профессиями на рынке труда и освоить карьерные возможности с помощью игровых технологий. При проектировании офиса учитывались потребности молодежи: им важно не только узнавать о профессиях, но и получать практический опыт.

«Кадровый центр станет надежным проводником на всех этапах: от знакомства с профессиями до стажировки и построения успешной карьеры. Наша цель — чтобы молодые люди видели реальные возможности рядом и оставались жить и работать в Ивановской области. Только в 2025 году в рамках профориентационных мероприятий мы провели для школьников и студентов порядка 100 профтуров на ведущие предприятия региона», — отметил председатель комитета по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Ивановской области Роман Соловьев.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.