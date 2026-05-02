Нижегородцев предупредили о вызывающих бесплодие веществах в популярных парфюмах

В составе продукции найдены опасные фталаты.

Источник: Время

Жителей Нижегородской области предупредили о вызывающих бесплодие веществах в популярных парфюмах — Bvlgari, Zielinski & Rozen, Calvin Klein.

Главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека» пишет, что в них нашли опасные фталаты, которые «ломают ДНК», вызывая бесплодие и у мужчин, и у женщин.

«Фталаты в парфюме обеспечивают стойкость аромата, при этом являясь “гормональными хакерами”: они имитируют гормоны и могут нарушать работу эндокринной системы. Хитрые производители зачастую скрывают точный состав парфюма, упоминая лишь размытое “парфюмерная композиция”», — подчеркнул он.

Чтобы не «задушить» себя и окружающих нижегородцам рекомендуют соблюдать правило «вытянутой руки».

«Не распыляйте духи прямо на шею или в области лица. Лучше наносить их на одежду или волосы с расстояния, чтобы не вдыхать основное облако. Никогда не пользуйтесь парфюмом в закрытых, маленьких помещениях. Если у вас есть аллергический ринит, экзема или хронический кашель — парфюмерия с фталатами для вас противопоказана», — отметил Алексей Никонов.

Напомним, научный центр мирового уровня «Медицина здорового долголетия и когнитивные технологии» создается в Нижнем Новгороде.