В Ишимбайском районе Башкирии прошел семинар для активистов «Орлята России»

Семинар для активистов-наставников программы «Орлята России» состоялся 23 апреля в Ишимбайском районе Республики Башкортостан. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в районном комитете по делам молодежи.
Центральной темой встречи стал трек «Орленок — хранитель исторической памяти». Представители школы № 2 во главе с советником по воспитанию Натальей Рогулиной подробно раскрыли его цели и потенциальные форматы реализации. Во время практической части участники, разделившись на команды, погрузились в коллективное творчество.
Каждая команда разработала и подготовила к защите свой мини-проект проведения мероприятий. Торжественным завершением семинара стала церемония награждения. Муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» Мария Морозова вручила всем участникам семинара сертификаты.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.