53-летний житель Ростовской области отдал мошенникам почти 1 млн рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, почти один млн рублей потерял из-за мошенников 53-летний житель города Шахты.
Как рассказал мужчина, ему позвонили на телефон с неизвестного номера. Незнакомец представился работником пенсионного фонда и попросил продиктовать ему шестизначный код из смс-сообщения. Лже — специалист фонда пояснил шахтинцу, что это необходимо для регистрации электронной очереди в социальный фонд, где он сможет уточнить свой трудовой стаж. Мужчина сразу же продиктовал собеседнику цифры, а после этого разговор прервался.
Но при этом телефонные звонки не прекратились. Теперь уже абонент представился сотрудником одного из государственных ведомств и сообщил, что мужчина разговаривал с мошенниками, но в целях безопасности их разговор прервали.
Потерпевшему стали приходить уведомления о том, что от его имени поступают различные заявки на оформление кредитов. Шахтинца поочередно соединяли с псевдосотрудниками банка и правоохранительного ведомства.
В результате, действуя по указанию неизвестных, мужчина снял со своего сберегательного счёта более 980 тыс. рублей и перевёл их на указанные аферистами счета.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».В настоящее время сотрудниками полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.