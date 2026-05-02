Еще один крупный пожар произошел в окрестностях Красноярска

Сильный пожар разразился 2 мая в селе Дрокино Емельяновского округа Красноярского края — там загорелись строения и трава.
В МЧС сообщение поступило в 14:50.
Силами 6 пожарных и двух единиц техники в 15:31 возгорание локализовали: 5 щитовых домов (225 м. кв) + 10 га травы.
В пресс-службе МЧС отметили, что 1 мая из 35 потушенных пожаров 30 — это были возгорания сухой травы и мусора. Пожарные выезжали на разные происшествия за сутки почти 300 раз, диспетчеры с трудом справляются со звонками. Сегодня ситуация повторилась: в городе и крае массово фиксируются возгорания на различных площадях.
«Почти везде горят трава и мусор. Население не прислушалось к предупреждениям о соблюдении требований пожарной безопасности в сухую и жаркую погоду, а также при малейшем ветре», — посетовали в МЧС.
