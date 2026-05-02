Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один крупный пожар произошел в окрестностях Красноярска

Сильный пожар разразился 2 мая в селе Дрокино Емельяновского округа Красноярского края — там загорелись строения и трава.

Сильный пожар разразился 2 мая в селе Дрокино Емельяновского округа Красноярского края — там загорелись строения и трава.

В МЧС сообщение поступило в 14:50.

Силами 6 пожарных и двух единиц техники в 15:31 возгорание локализовали: 5 щитовых домов (225 м. кв) + 10 га травы.

В пресс-службе МЧС отметили, что 1 мая из 35 потушенных пожаров 30 — это были возгорания сухой травы и мусора. Пожарные выезжали на разные происшествия за сутки почти 300 раз, диспетчеры с трудом справляются со звонками. Сегодня ситуация повторилась: в городе и крае массово фиксируются возгорания на различных площадях.

«Почти везде горят трава и мусор. Население не прислушалось к предупреждениям о соблюдении требований пожарной безопасности в сухую и жаркую погоду, а также при малейшем ветре», — посетовали в МЧС.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше