Водоснабжение Гуково восстановлено

В Гуково и прилегающих населенных пунктах утром 2 мая восстановлено водоснабжение. Гидравлическая опрессовка магистрального водовода успешно завершена, городская сеть заполнена. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Источник: Коммерсантъ

В Гуково и прилегающих населенных пунктах утром 2 мая восстановлено водоснабжение. Гидравлическая опрессовка магистрального водовода успешно завершена, городская сеть заполнена. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Утечка на магистральном водоводе произошла 30 апреля, что привело к остановке насосной станции четвертого подъема.

«После земляных работ и откачки воды заменено порядка 12 метров поврежденного участка. Сварочные работы велись в ночное время и были завершены в 02:00 1 мая, далее проведена опрессовка», — говорится в сообщении министра.

Пока вода отсутствует в самом отдаленном поселке — п.ш. 24, начать ее подачу планируют в течение трех часов.