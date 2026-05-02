В Пермском крае состоялась первая сессия проекта «Научный трамплин»

Первая форсайт-сессия проекта «Научный трамплин» прошла 8 апреля в Пермском крае в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора.
На сессии студенты Пермского института ФСИН России анализировали актуальные социально-экономические и технологические вызовы. Они формулировали научные гипотезы, разрабатывали прикладные решения в сферах экологии, цифровизации, здравоохранения и безопасности, а также учились презентовать свои идеи в командном формате.
Проект реализуется в два этапа. В ходе первого состоится серия форсайт-сессий в вузах различных регионов страны. Каждая сессия адаптирована под специфику региона, но сохраняет единую методологию. Второй этап проекта включает конкурс научно-исследовательских работ среди наиболее активных участников. Защита проектов пройдет в смешанном онлайн-очном формате. Все разработанные материалы будут переданы вузам-партнерам для самостоятельного дальнейшего использования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.