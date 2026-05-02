Нижегородцы смогут оформлять разрешение на сбор грибов через «Госуслуги»

Для жителей региона упростят процедуру получения разрешений.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Нижегородской области могут упростить процедуру получения разрешений на сбор редких грибов и растений, занесённых в Красную книгу. Новый порядок предусматривает оформление заявок онлайн — через портал «Госуслуги». Соответствующий проект приказа Минприроды сейчас проходит общественное обсуждение, сообщает «Парламентская газета».

При этом речь идёт не о свободном сборе: изымать редкие виды, такие как сыроежка золотистая или чёрный трюфель, по-прежнему разрешат лишь в исключительных случаях. Среди них — научные исследования, восстановление популяций, строительство важных объектов или ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Во всех остальных ситуациях сбор запрещён и может повлечь серьёзные штрафы и даже уголовную ответственность.

Сейчас для получения разрешения необходимо лично обращаться в уполномоченные органы. Однако с 1 сентября 2027 года процедуру планируют перевести в электронный формат. Решение по заявке будут принимать в течение 15 рабочих дней.

В Красную книгу России включено более 700 редких видов растений и грибов. Их списки регулярно обновляются, а контроль за оборотом ужесточается. Власти подчёркивают: новые правила направлены на сохранение природы, а не на упрощение доступа к редким ресурсам.